Нардеп от «Оппоблока» заявил, что в Украине произошел госпереворот и назвал нынешнюю власть оккупационной

В Украине не было революции - страна находится в оккупации, а проводимые реформы сравнимы с действиями фашистов.

Такое заявление в эфире NewsOne сделал народный депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

- Не было никакой революции – была просто смена одной банды на другую: места донецких заняли винницкие… Поэтому это не называется революцией – это называется государственный переворот, – заявил нардеп.

По его мнению, Украина находится в оккупации: часть страны оккупировали русские, а часть – Запад, который сегодня «заказывает музыку».

- Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране: переименовывали улицы – что делают эти, ломали памятники – что делают эти, стирали нашу память – что делают эти. Они запрещали наш язык – что делают эти – родной язык. Они вывозили нашу молодежь вагонами в Европу. Вагонами для скота вывозили в Европу. Эти делают то же самое, только они это делают в купе. Люди сами уезжают… Поэтому, эта власть – это оккупация, – заявил Балицкий.

Начало в 33:27

Напомним, ранее нардеп от «Оппоблока» в Раде заявил, что на Донбассе идет гражданская война.

Ранее сообщалось, что нардеп от ОБ Дунаев прикрывал боевиков ЛНР. В настоящее время Сергей Дунаев является народным депутатом от фракции «Оппозиционный блок» и не скрывает своих симпатий к пророссийским вооруженным формированиям. 9 мая 2015 года, выступая на митинге в Лисичанске, Дунаев назвал боевиков ЛНР «героями».

Отметим, что ранее сообщалось о том, что «Оппозиционный блок» предлагает амнистировать боевиков, воюющих на Донбассе.