«Такая судебная система в Украине», - Аваков уверяет, что восстановленный Бочковский не будет главой ГСЧС

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нет никаких причин и оснований возобновлять Сергея Бочковского в должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

- Я считаю, что этот человек не имеет законного, морального или этического права на восстановление в должности. И он не будет восстановлен. Мы не имеем на то юридических оснований, - сказал Аваков.

По его словам, Бочковский уже год находится на скамье подсудимых, и обвиняется по ряду статей, в частности во взяточничестве.

Он добавил, что в Украине такая судебная система, что «происходят подобные казусы», но отметил, что все будет на своих местах и «справедливость восстановится».

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского.

Как сообщалось, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. Подчеркнем, что в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в свыше 6,5 млн гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.