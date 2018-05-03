Украина будет принадлежать украинцам, а не ж*дам и олигархии, - глава одесского ПС выступила с антисемитским лозунгом

Глава одесского «Правого сектора» Татьяна Сойкина заявила, что Украина будет принадлежать украинцам, а не «ж*дам и олигархии».

Об этом сообщает «Думская».

Такое заявление она сделала во время вчерашнего «марша украинского порядка», проведенного рядом праворадикальных организаций.

- Мы верим, мы уверены в том, что наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж…дам, не олигархии. Слава Украине! - заявила с импровизированной сцены на крыше автомобиля Татьяна Сойкина.

Еврейская община Одессы возмущена антисемитскими высказываниями Сойкиной:

- Такого в Украине быть не должно, - заявил пресс-секретарь общины «Хабад Шомрей Шабос» Болеслав Капулкин. – Мы сегодня отправим обращение в полицию, Генпрокуратуру и СБУ с требованием дать правовую оценку словам активиста.

Напомним, что ранее раввин николаевской синагоги Шолом Готтлиб заявил, что в Николаеве «сохраняется антисемитизм».