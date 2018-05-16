САП открыла производство против НАБУ за действия по делу беглого нардепа Онищенко – в бюро обвинения опровергают

Нацполиция по поручению Специализированной антикоррупционной прокуратуры рассматривает уголовное производство, открытое 14 мая против Национального антикоррупционного бюро за их попытки якобы самостоятельно действовать по делу беглого нардепа Александра Онищенко - в обход прокуратуры.

Об этом пресс-служба САП пишет у себя в Facebook.

СМИ ранее обнародовали видео онлайн-общения Онищенко с сотрудниками НАБУ, в ходе которого якобы была заключена сделка в уголовном производстве.

САП утверждает, что соглашение о признании виновности может быть заключено только по инициативе прокурора или подозреваемого/обвиняемого, а прокуратура не давала санкции на общение детективов с Онищенко. Более того, руководитель подразделения детективов Калужинский А.В., который вел переговоры, «вообще не является детективом в указанном производстве», и НАБУ «скрыло» факт их проведения от процессуальных руководителей.

«Онищенко или его адвокаты не обращались к САП о заключении соглашения о признании виновности, а указанный вопрос прокурорами САП с подозреваемым или его защитниками вообще не обсуждался. Роль организатора преступной организации и участие в совершении особо тяжких преступлений, которые инкриминируются Онищенко... не позволяет вообще говорить о возможности заключения такого соглашения», - резюмировали прокуроры.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не предлагали народному депутату Александру Онищенко, подозреваемому по «газовому делу», заключить «сделку со следствием» без ведома прокуроров САП. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Инициатива о сотрудничестве в обмен на компенсацию убытков и дачу показаний по ряду высокопоставленных лиц к детективам Бюро неоднократно с сентября 2016 поступала от адвокатов Александра Онищенко. В свою очередь детективы НАБУ сообщили адвокатам, что это исключительная компетенция прокуратуры», - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ заявляют, что объясняли это подозреваемому во время всех трех видеодопросов, которые состоялись с декабря 2016-го по май 2017 года, так как нардеп каждый раз поднимал тему сотрудничества со следствием.

«Во время видеодопросов детективы пытались выяснить условия, при которых Александр Онищенко готов был бы пойти на "сделку", а также конкретику по фактам коррупции с участием чиновников, которыми подозреваемый был готов поделиться. Все эти детали были озвучены представителям САП и непосредственно руководителю антикоррупционной прокуратуры», - утверждают в НАБУ.

Напомним, расследование т. н. «газового дела», одним из фигурантов которого является Александр Онищенко НАБУ началось в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 миллиардов гривен, вследствие чего ПАО «Укргаздобыча» были нанесены убытки в сумме более 740 миллионов гривен. Всего следствие установило причастность к участию в «газовой схеме» 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе нардеп Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлено в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.

Как известно, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.