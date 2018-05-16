Жена Порошенко приедет Николаев развивать инклюзивное образовании и откроет театральный фестиваль

В четверг, 17 мая, жена Президента Украины Марина Порошенко посетит Николаевскую область с рабочим визитом.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

В ходе встречи Марина Порошенко и исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь подпишут Меморандум о присоединении области к всеукраинскому проекту Фонда Порошенко «Инклюзивное образование - уровень сознания нации».

В ходе визита Первая леди также проведет совещание с председателями районных советов, ОТГ и городскими головами по созданию сети инклюзивных ресурсных центров - с 17 ИРЦ.

Также в рамках рабочей поездки супруга Петра Порошенко откроет театральный фестиваль «Мельпомена на Николаевщине» в рамках ХХ Международного театрального фестиваля «Мельпомена Таврии», который будет принимать 20 коллективов из Украины, Грузии, Израиля, Молдовы, Беларуси, Португалии и Литвы.