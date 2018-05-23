Порошенко подписал финансовое соглашение с ЕИБ - это обеспечит электрификацию железной дороги на Николаевщине

Во время посещения в Николаеве предприятия «Нибулон» Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о «Ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инестиционным банком», который предусматривает модернизацию железной дороги на участке «Долинская-Николаев-Колосовка».

Об этом он заявил во время своего выступление на заводе.

Так, общий объем инвестиций предусмотрен более 300 миллионов евро. В свою очередь, Порошенко акцентировал внимание на том, что это характеризует резкий рост инвестиций в экономику Украины вообще, а также в транспортную инфраструктуру.

По его словам, реализация проекта обеспечит увеличение и скорость поездов, увеличение пропускной способности по этому направлению.

- На сегодняшний день это делается для того, чтобы облегчить железнодорожное сообщение с николаевскими портами, обеспечить увеличение загрузки, ускорения обработки грузов и повышения качества предоставления транзитных услуг и укрепление статуса Украины как транзитного государства, - подчеркнул Президент, подписывая документ.

Напомним, что в декабре 2016 года Украина подписала договор о кредите на 300 миллионов евро на модернизацию ж/д путей на Николаевщине. Из указанной суммы 150 миллионов евро – это кредитные средства Европейского инвестиционного банка, взятые под государственные гарантии, 150 миллионов евро – были ожидаемыми кредитными средствами Европейского банка реконструкции и развития, также привлеченными под государственные гарантии.