В николаевской областной ГФС обсудили новации налогового законодательства

В Главном управлении ГФС в Николаевской области состоялся семинар для руководителей предприятий и бухгалтерских служб на тему «Новации в налоговом законодательстве в 2018 году».

Об этом сообщили в пресс-службе областной налоговой.

В своем выступлении заместитель начальника главного управления Олег Ангелов отметил, что его ведомство уделяет значительное внимание проведению разъяснительной работы с налогоплательщиками.

- С начала 2018 года Главным управлением ГФС в Николаевской области организовано и проведено два семинара по практическому применению норм налогового законодательства. Проведены семинары-совещания с председателями территориальных общин и председателями сельских советов Вознесенского, Нооводеского, Николаевского, Витовского, Снигиревского и Березнеговатского районов. Кроме того, с целью обсуждения проблемных вопросов, которые возникают у субъектов хозяйственной деятельности во время осуществления финансово-хозяйственной деятельности, руководством Главного управления ГФС в Николаевской области проводятся выездные встречи с бизнесом на базе государственных налоговых инспекций области, - подчеркнул Олег Ангелов.

В ходе семинара специалисты главного управления предоставили актуальные разъяснения относительно особенностей уплаты социального взноса и налога на доходы физических лиц, рассрочки денежных обязательств налогоплательщиков, порядка ведения кассовых аппаратов в национальной валюте в Украине, налогообложения акцизным налогом, составления и регистрации акцизных накладных при реализации горючего.

В завершение семинара представители бизнеса отметили высокий уровень подготовки лекторов, доступность изложения материала по применению действующих норм Налогового кодекса Украины.