Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии – в ответ Грузия разорвала с ней дипотношения

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, между ней и двумя республиками устанавливаются дипломатические отношения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сирийский МИД.

Отмечается, что в республиках появятся сирийские посольства. В свою очередь, в Сирии будут открыты представительства Южной Осетии и Абхазии.

Министерство иностранных дел Южной Осетии опубликовало на своем сайте коммюнике о взаимном признании.

«Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия, уполномоченное своим Правительством, имеет честь заявить о том, что Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика... объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего Коммюнике», - говорится в сообщении.

В ответ Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, сообщает «Грузия Online».

По словам Дондуа, 29 мая 2018 года, в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).

«Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку», - заявил Дондуа.

В связи с этим грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией, подчеркнул он.

Напомним, в августе 2008 года Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии - двух автономий, входивших в состав Грузии и добивавшихся независимости от нее еще до распада СССР. Правовой статус Южной Осетии как самостоятельной республики признают лишь пять государств - Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу. Евросоюз также не признает независимость Южной Осетии и Абхазии, заявляя о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В марте 2015 года президент РФ Владимир Путин и глава непризнанной Южной Осетии Леонид Тибилов подписали договор о сотрудничестве и интеграции.

В марте 2017 года правительство РФ одобрило соглашение о включении военных Южной Осетии в состав российской армии. Украина это решение осудила.