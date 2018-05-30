Президент Порошенко уволил главу Нацкомиссии по тарифам Вовка

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«Освободить Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», - отмечается в указе №148 / 2018 на официальном сайте президента.

Стоит отметить, что Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЕКП в конце декабря 2014 года. С июня 2015 вступил в полномочия главы регулятора. До назначения на эту должность он не имел опыта работы в сфере энергетики.

В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала сделки бизнеса президента Петра Порошенко.

С марта 2013 года Декабрь 2014 Волк работал в Москве в корпорации Roshen, которая принадлежит президенту.

Напомним, что Президент Украины уже утвердил отставку всего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг во главе с председателем Дмитрием Вовком.