Нардеп Жолобецкий потребовал от министра Омеляна уволить директора порта «Южный», подозреваемого в коррупции

Александр Жолобецкий Николаевский народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Жолобецкий отправил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну официальное депутатское обращение об увольнении с занимаемой должности и.о. директора ГП «МТП Южный» Виталия Жуковского.

Об этом Жолобецкий написал на своей странице в Facebook.

Он требует назначить постоянного руководителя на эту должность в стратегически важном для экономики и безопасности государства предприятии.

«Дело в том, что морской торговый порт «Южный» вот уже несколько лет является участником коррупционных резонансных дел. По последним открытым данным НАБУ, должностные лица этого государственного предприятия по предварительному сговору с руководством других субъектов хозяйствования через подконтрольные фирмы-посредники на протяжении 2017 и уже 2018 года организовывали закупку товаров, услуг и работ по завышенным ценам. Это, по мнению детективов НАБУ, могло привести к завладению работниками порта денежными средствами госпредприятия в размере 100 миллионов гривен».

«Я неоднократно обращался с предложением убрать от руководства предприятием Виталия Жуковского, однако вопрос с организацией конкурса на должность начальника государственного порта так и остался открытым. Хотя это решение в ведении Министерства инфраструктуры Украины, в сферу управления которого входит это государственное предприятие. В порту продолжаются жульнические действия, эта информация уже неоднократно попадала в СМИ. И руководство порта, по-видимому, этому не препятствует. Во всяком случае, подозрение в коррупции и расхищении государственных средств и.о. руководителю порта «Южный» было открыто высказано НАБУ. Однако Виталий Жуковский не только не был уволен с занимаемой должности, но и даже не отстранён на время проведения расследования. Кроме того, исполняющий обязанности руководителя на стратегически важном госпредприятии может назначаться на срок не более трёх месяцев. А Виталий Жуковский работает в этом качестве с конца 2016 года».