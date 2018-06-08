Глава президентской охраны на суде решил заявить, что Янукович сбежал из Крыма от «англоязычных боевиков»

Бывший начальник штаба службы безопасности экс-президента Виктора Януковича Владимир Павленко заявляет, что он был вывезен в Россию морским транспортом из Севастополя 24 февраля 2014 года.

Об этом Павленко сказал в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева, передают Українськi Новини.

Экс-начштаба находится в аннексированном Россией Крыму и допрашивается по видеоконференцсвязи.

Он заявил, что 23 февраля 2014 года российские военнослужащие встретили Януковича в Крыму и обеспечивали его охрану и сопровождение.

Павленко уверяет, что на полуострове экс-президенту угрожала опасность, так как туда прилетели министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Валентин Наливайченко с группой «англоязычных боевиков».

В связи с этим Янукович и 4 его охранника, в том числе Павленко, были вывезены с территории Украины в Россию.

Экс-начштаба охраны наотрез отказался говорить, кто и каким образом вывез их из Крыма.

После предупреждения судьи об уголовной ответственности за отказ давать показания, свидетель заявил, что Янукович и его охранники были вывезены из Севастополя морским транспортом 24 февраля 2014 года. На территории РФ они были доставлен в Ростов-на-Дону.

Напомним, ранее Оболонский суд Киева допросил Порошенко по делу о госизмене Януковича.