Глава Донецкой ОВГА Жебривский подал в отставку

Павел Жебривский уходит в отставку с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом Жебривский сообщил в своем Facebook.

«В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть Кабмин. Спасибо всей своей команде за работу, спасибо жителям Донетчины за поддержку и понимание», - отметил Жебривский.

Отметим, Жебривский возглавил Донецкую облгосадминистрацию 11 июня 2015 года. До этого он руководил антикоррупционным управлением Генеральной прокуратуры Украины.