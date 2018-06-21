В Николаевском облсовете снова отложили вопрос по передаче кинотеатра «Искра» на баланс города: «3,5 года мы только мусолим»

Вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

Об этом шла речь в четверг, 21 июня, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Присутствующий на комиссии начальник управления коммунальной собственности Николаевского городского совета Мкртич Мкртчян заверил, что кинотеатр будет использоваться исключительно в сфере культуры, а также добавил, что продать его облсовету не получится.

— Мы речь сегодня не ведем, кому это помещение будет принадлежать, мы ведем речь о том, какие социальные услуги наши горожане там будут получать. У нас есть идеи, как это можно организовать, мы, в принципе, можем совместно организовать, а также у нас есть градостроительные рычаги, чтоб не допустить использование этого объекта в других назначениях. Если мы детальным планом определим, что это место будет для культурной деятельности, вы, даже если продадите этот объект кому угодно, вы никак не сможете этот объект или территорию использовать в других целях, - сказал Мкртич Мкртчян.

Глава комиссии Надежда Иванова, в свою очередь, заявила, что вопрос передачи «Искры» должна решить областная комиссия по вопросам ЖКХ. Также она поддержала представителей городской власти, добавив, что желание взять в коммунальную собственность практически разрушенный объект – это «нормальная позиция».

— Мы говорим о том, где экономить и в данном случае город сам предлагает забрать не функционирующий, отреставрированный объект, а город предлагает забрать объект, который не функционирует, который с каждым годом обесценивается и разрушается, я считаю, что это нормальная позиция, - сказала Надежда Иванова.

Начальник управления культуры и религий Николаевской ОГА Михаил Димитров заявил, что здание надо передавать.

— Надо передавать. Надоело. Уже три с половиной года это мусолим, - сказал Михаил Димитров.

Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко предложил отложить вопрос, пока городская власть не предоставит «дорожную карту» - план использования кинотеатра.

— Сегодня это только разговоры. Подготовьте сегодня дорожную карту – что там будет, как там будет, есть ли у вас на это финансирование и так далее. Сегодня – «Мы хотим». А есть у вас финансирование? – спросил Евгений Шевченко.

В ответ на это Мкртич Мкртчян заявил, что источники финансирования найдутся, когда область передаст кинотеатр на баланс городу. Присутствующий на комиссии депутат, глава комиссии по вопросам ЖКХ Григорий Ташлык, в свою очередь, спросил, что область получит от города взамен кинотеатра и напомнил, что ранее депутаты облсовета просили у городских депутатов 8 миллионов на реконструкцию шахматного клуба.

— А вот у нас тоже проблемы, город не хочет помочь нам в этом плане? Вот мы обращались к вам с просьбой помочь с шахматным клубом на 8 миллионов. Нельзя? Тогда мы готовы рассматривать вопросы. Поговорите со своими депутатами. Нужно, чтоб все было взаимно, - сказал Григорий Ташлык.

Мкртич Мкртчян ответил, что эти вопросы не в его компетенции. Григорий Ташлык обратился к Надежде Ивановой с просьбой закончить рассмотрение этого вопроса и заверил, что на комиссии по вопросам ЖКХ депутаты его рассмотрят с рекомендациями комиссии по вопросам культуры. Депутаты, в свою очередь, рекомендовали представителям городской власти подготовить план использования кинотеатра.

Напомним, еще в декабре 2017 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко дала протокольное поручение на заседании профильной депутатской комиссии рассмотреть вопрос о судьбе здания бывшего кинотеатра «Искра».