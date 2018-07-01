Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с террористами «Талибана»

Ашраф Гани Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с террористами «Талибана».

Об этом со ссылкой на «TOLOnews» сообщает «Украинская правда».

- Перемирие завершено, нашим силам безопасности и обороны разрешено проводить необходимые операции, - заявил Гани.

Он подчеркнул, что правительство Афганистана стремится достичь мира, однако не собирается сдавать территории «Талибану».

Гани заявил, что правительство хотело бы превратить «Талибан» в политическую группу.

Напомним, Президент Афганистана Ашраф Гани 7 июня объявил о временном перемирии с «Талибаном» до 20 июня в связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан. После этого он продлил срок действия перемирия, однако талибы заявили о возобновлении боевых действий.