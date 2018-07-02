Диктатор КНДР Ким Чен Ын едва не застрял в «Приоре» во время поездки по островам в Желтом море

Глава КНДР Ким Чен Ын едва ли не застрял в российском ВАЗе «Приора» во время своей поездки по островам в Желтом море.

Об этом сообщает российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Twiter.

«Тут на днях уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын инспектировал войсковую часть 1524 КНА в отдаленном районе на островах в Желтом море и попал в соцсети, благодаря фотографиям поездки на побитой жизнью ВАЗовской «Приоре», — сказано в подписи к фотографиям.

Напомним, ранее сообщалось, что охранники диктатора Ким Чен Ына бежали за его лимузином по улицам Сингапура.