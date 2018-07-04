Пока я премьер, Продан будет возглавлять ГФС, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока он находится в должности главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем Государственной фискальной службы.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

- Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС, - сказал Гройсман в ходе рабочего селекторного совещания в Фискальной службе по вопросам борьбы с контрабандой.

Отметим, что Мирослав Продан с 3 марта 2017 года исполняет обязанности главы Государственной фискальной службы. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении Романа Насирова начали расследование, завершившееся в конечном итоге отставкой.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что Гройсман забрал у Минфина право «вето» и Фискальную службу.