Что важнее для нардепов от «Народного фронта»: пиариться на камеру или защищать интересы Николаевщины перед правительством?

Что важнее для народного депутата: посетить торжественное мероприятие в честь Дня Нацполиции в Николаеве или в сессионном зале Верховной Рады задать министрам вопросы относительно проблем Николаева и Николаевской области?

Двое николаевских народных депутатов от «Народного фронта» Игорь Бриченко и Тарас Креминь (оба прошли в ВР по списку, а не по «мажоритарке») прогуляли рабочий день, чтобы посетить торжественные мероприятия ко Дню Нацполиции в Николаеве. Как известно, каждая пятница во время сессионной недели начинается с часа вопросов к правительству.

Стоит отметить, что согласно письменной регистрации Бриченко и Креминь отсутствуют, но их карточки были зарегистрированы в сессионном зале.

Письменная регистрация Электронная регистрация в сессионном зале

Я конечно понимаю, что для народных депутатов пятница - это маленькая суббота и в сессионный зал можно не приходить, но неужели у Игоря Бриченко и Тараса Креминя нет вопросов, которые напрямую можно задать министрам? Или если народный депутат прошел по списку, то проблемы Николаева и области его не волнуют? А может Бриченко и Креминь надеялись, что их работу в Раде выполнят их коллеги (большинство николаевских нардепов присутствовали на сессии) и зададут вопросы правительству относительно аварийного Варваровского моста, отвратительного состояния дорог (трасса на Кропивницкий, например) и множества других проблем? Или может их заставил Арсен Аваков прогулять работу ради того, чтобы посветиться перед камерами на торжественном мероприятии, к которому они не имеют никакого отношения?

Своими действиями народные депутаты Бриченко и Креминь продемонстрировали свое отношение к избирателям, поставив в приоритете участие в торжественных мероприятиях, а проблемы подождут, тем более, что через неделю народные избранники уходят на долгие летние каникулы.

К слову Бриченко и Креминь не раз попадались на «кнопкодавстве». Ранее было опубликовано видео, на котором показано, как Тарас Креминь голосует за себя и за отсутствующего коллегу. После этого Креминь заявил, что он будет и за себя голосовать, и «за всех остальных». Также ранее сообщалось, как Креминь не помешал своему однопартийцу Игорю Бриченко, который потянулся через него и стал «кнопкодавить». А в другом случае, когда нардепа Креминя опять поймали на «кнопкодавстве», он стал отнекиваться перед журналистами.

Также ранее сообщалось, что николаевские народные депутаты от фракции «Народный фронт» Вадим Пидберезняк, Тарас Креминь и Игорь Бриченко выступили в защиту экс-нардепа Николая Мартыненко, который подозревается в хищении 17,3 миллиона долларов.

Не раз уже задавал себе вопросы, какое КПД от таких нардепов, и неужели мы заслуживаем таких народных избранников. Но так ответов и не нашел.