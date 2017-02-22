Николаевский нардеп Бриченко опять попался на кнопкодавстве – сидящий рядом Креминь ему не помешал

Николаевский народный депутат от «Народного фронта» Игорь Бриченко 21 февраля попался на кнопкодавстве.

Соответствующее видео опубликовано на «YouTube»-канале «NGO Centre UA».

Так, на голосование вынесли законопроект 0906 «Проект закона о государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных».

Бриченко сначала проголосовал за себя, а затем потянулся через своего однопартийца, николаевского нардепа Тараса Креминя, и проголосовал за Владимира Соляра. Креминь на кнопкодавство Бриченко никак не отреагировал. В итоге законопроект все равно не набрал нужного количества голосов.

Напомним, ранее Бриченко уже был пойман на кнопкодавстве. Оправдываясь, он обещал снова проголосовать за соседа, если не будет хватать голосов для принятия социальных законов. Также напомним, что ранее было опубликовано видео, на котором показано, как Креминь голосует за себя и за отсутствующего коллегу. После этого Креминь заявил, что он будет и за себя голосовать, и "за всех остальных".