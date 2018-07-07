Создание 2 миллионов рабочих мест в стране реально, – глава областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко

Артем Ващиленко Глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко рассказал о пункте Программы стремительного развития, предусматривающем создание 2 миллиона рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

- Сегодня порядка 5 миллионов граждан Украины выехали на заработки за рубеж. Только за 2017 год из страны выехал 1 миллион человек. В Николаевской области ситуация такая же. Не только каждый украинец не может обеспечить свою семью нормальным доходом, но и государства в целом утрачивает конкурентные преимущества на международном уровне. Решить эту проблему «индивидуальным» образом – на уровне отдельного региона, отдельной территории – невозможно. Стратегию должно определять государство. Сегодня государство владеет значительными банковскими активам. Его задача – дать длинные и дешевые ресурсы, в первую очередь бизнесу. Такой механизм господдержки использовали во многих странах. Без финансовой поддержки и снижения ставок налогообложения развитие новых отраслей невозможно, - отметил Ващиленко.

Партия «Основа» считает возможным восстановление работы закрытых предприятий.

- Безответственно считать, что с прекращением работы промышленных предприятий можно только смириться. Предприятиям, которые закрылись в 2014-2018 годах, будут выделены беспроцентные кредиты на восстановление производства – и это порядка миллиона рабочих мест. Успешно развивающимся предприятиям будут выделены долгосрочные кредитные средства на развитие производства, и это ещё порядка миллиона новых рабочих мест. И мы с вами пока не говорим о малом и среднем бизнесе, который является субподрядчиком больших и крупных предприятий, что даст десятки и сотни тысяч рабочих мест. Мы не говорим о безвозвратных дотациях – это поле для манипуляций. Мы говорим об инвестициях в будущее государства, - добавил глава облорганизации.

Местное самоуправление, убеждён Артём Ващиленко, должно активнее использовать существующие у него ресурсы.