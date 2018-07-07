Создание 2 миллионов рабочих мест в стране реально, – глава областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко

Глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко рассказал о пункте Программы стремительного развития, предусматривающем создание 2 миллиона рабочих мест.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
- Сегодня порядка 5 миллионов граждан Украины выехали на заработки за рубеж. Только за 2017 год из страны выехал 1 миллион человек. В Николаевской области ситуация такая же. Не только каждый украинец не может обеспечить свою семью нормальным доходом, но и государства в целом утрачивает конкурентные преимущества на международном уровне. Решить эту проблему «индивидуальным» образом – на уровне отдельного региона, отдельной территории – невозможно. Стратегию должно определять государство. Сегодня государство владеет значительными банковскими активам. Его задача – дать длинные и дешевые ресурсы, в первую очередь бизнесу. Такой механизм господдержки использовали во многих странах. Без финансовой поддержки и снижения ставок налогообложения развитие новых отраслей невозможно, - отметил Ващиленко.
Партия «Основа» считает возможным восстановление работы закрытых предприятий.
- Безответственно считать, что с прекращением работы промышленных предприятий можно только смириться. Предприятиям, которые закрылись в 2014-2018 годах, будут выделены беспроцентные кредиты на восстановление производства – и это порядка миллиона рабочих мест. Успешно развивающимся предприятиям будут выделены долгосрочные кредитные средства на развитие производства, и это ещё порядка миллиона новых рабочих мест. И мы с вами пока не говорим о малом и среднем бизнесе, который является субподрядчиком больших и крупных предприятий, что даст десятки и сотни тысяч рабочих мест. Мы не говорим о безвозвратных дотациях – это поле для манипуляций. Мы говорим об инвестициях в будущее государства, - добавил глава облорганизации.
Местное самоуправление, убеждён Артём Ващиленко, должно активнее использовать существующие у него ресурсы.
- Мой профессиональный опыт позволяет говорить, что полноценное использование инструментов местного самоуправления для развития экономики и предпринимательства работает. Так, начиная с 1998 года программы развития малого и среднего бизнеса в Николаевской области, автором которых я являлся, дали результат. Концепция «Николаев – город свободного предпринимательства», которую мы запустили с коллегами, дала результаты, заметные в национальном масштабе. Всего за два-три года доля поступлений от малого и среднего бизнеса в городском бюджете выросла в пять раз. Реализация инициативы по дерегуляции, упрощения процедур для ведения малого и среднего бизнеса, включения программы долгосрочного обучения и повышения квалификации для бизнеса (программа «Учимся бизнесу») - весь этот комплекс мер с 2003 по 2015 год позволил создать несколько тысяч рабочих мест в Николаеве и области. Задача эта вполне выполнимая и сейчас. Люди дела готовы и открыты к честной работе. Главное – создание политических условий для развития экономики, - резюмировал Ващиленко.