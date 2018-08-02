Рафаэль Гороян вошел в рейтинг богатейших аграриев Украины по версии Landlord

Основатель группы «Прометей» Рафаэль Гороян занимает 10-ю позицию среди богатейших аграриев Украины. Команда LANDLORD, которая работала над составлением рейтинга, оценила капитал бизнесмена в 111,5 миллионов долларов.

Владелец группы компаний «Прометей» Рафаэль Гороян не любит распыляться на несколько дел и всегда держит руку на пульсе собственной компании. Бизнесмен аккуратно реинвестирует прибыль в развитие «Прометея», избегая кредитных оков. Его кредитный портфель не превышает 17 миллионов долларов. В отношениях с партнерами Гороян делает ставку на порядочность. Считает бизнес командной игрой, а команду - семьей, что всегда играет на его стороне.

В собственности «Прометея» находятся 18 элеваторов совокупной мощностью единовременного хранения более 1 миллиона тонн. В 2017-м группа приобрела пять элеваторов в Запорожской области. В текущем году группа компаний «Прометей» планирует продать 1,5 миллионов тонн зерна, тогда как в 2017-м реализовала около 1 миллиона тонн.

В этом году Рафаэль Гороян планирует сфокусироваться на расширении мощностей хранения, приобретении трех элеваторов в Днепропетровской области и укреплении собственных торговых

позиций.