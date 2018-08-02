Экс-вице-мэр Очакова зарегистрировал петицию о «полной экономической разблокировке» аннексированного Крыма

Бывший заместитель городского головы Очакова Гордей Белов зарегистрировал петицию на сайте Президента Украины Петра Порошенко об экономической разблокировке Крыма, который на сегодняшний день является оккупированным Россией.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

В петиции Гордей Белов предлагает разблокировать Крым, связывая это с тем, что, по его мнению, экономическая блокировка только мешает деокупации Крыма. В связи с этим Белов предложил отменить постановление Кабинета Министров Украины, которым ограничиваются поставки товаров в Крым.

— Согласно разделу Х Конституции Украины, где указано, что Автономная Республика Крым является неотъемлемой составной частью Украины, предлагаю экономически разблокировать Автономную Республику Крым отменив Постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2015 № 1035 «Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или другой территории Украины на временно оккупированную территорию», как противоречащую Конституции Украины и своей функциональной действием только отдаляющую деоккупацию Автономной Республики Крым, - сказано в петиции.

Также экс-чиновник предложил создать контрольно-пропускные пункты на границе Крыма и России, где будут заниматься «восстановлением украинских документов и номеров».

— Предлагаю на базы контрольно-пропускных пунктов создать отделения центров предоставления административных услуг, которые будут обеспечивать восстановление украинских документов всех уровней, утраченных во время оккупации Автономной Республики Крым со стороны Российской Федерации. Также предлагаю на базе вышеуказанных контрольно-пропускных пунктов создать отделения сервисных центров МВД, которые будут обеспечивать восстановление (или регистрацию) украинских номеров для транспортных средств, находящихся на территории Автономной Республики Крым и тех, что намерены ездить на подконтрольную Украине территорию, - написал Белов в своей петиции.

На своей странице в Facebook Гордей Белов попросил у своих подписчиков опубликовать петицию у себя на страницах и подписать ее. Стоит отметить, что пока петицию подписал только один человек.

Напомним, Гордей Белов неоднократно появлялся на российском телевидении. К примеру, принимая участие в программе политического шоу «60 минут», которое выходит на российском пропагандистском канале «Россия-1», Белов поспорил с российским политиком Владимиром Жириновским относительно строительства военной базы в Очакове.

Также, будучи в студии "Преступности.НЕТ" Гордей Белов заявил, что считает Майдан вне Конституции.