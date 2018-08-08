Блокада Донбасса дала боевикам повод захватить и вырезать предприятия, – николаевская «Основа»

В очередном выпуске программы «Основа в лицах» своим видением проблемы Донбасса поделился Сергей Сафронов - член совета Николаевской областной организации партии «Основа», переселенец из Луганска.
Сергей Сафронов - руководитель участка на шахте, награждённый тремя орденами «Шахтёрская слава», был вынужден покинуть Донбасс в июле 2014 года. По его мнению, организованная с патриотическими лозунгами блокада Донбасса на самом деле сыграла в пользу России.
- Партия «Основа» - единственная, которая вышла с конкретной стратегий действий и всецело поддерживает переселенцев, как в Верховной Раде, так и на местах. Ребята, которые организовывали блокаду Донбассу, скорее всего, не понимали, что делали. Исходя из цифр, блокада в первую очередь выгодна России и самим ОРДЛО. Были разрушены все экономические связи между контролируемой и неконтролируемой территорией. Это дало повод боевикам отобрать предприятия, которые сейчас грабятся, режутся на металлолом, вывозятся в Россию. А восстанавливать всё это придётся, раз мы собираемся возвращать Донбасс. Россия же просто избавилась от конкурентов на рынке металлопродукции, - отметил Сафронов.
Снятие блокады Донбасса - необходимое условие для экономического развития Украины.
- Даже год назад правительство посчитало, что от реализации угля Украина понесла 3,5 милларда долларов убытка. А ещё есть порты Бердянска и Мариуполя, у которых снизились товарооборот почти на 40 процентов. А это всё взаимосвязано, ведёт к потере рабочих мест. На контролируемых территориях рабочие места потеряли 75 тысяч человек.А если брать неконтролируемые территории, где работали предприятия и, кстати, платили налоги в Украину, там рабочие места потеряли 100 тысяч человек.Объём металлопроката сократился на 14 процентов, страна недополучила миллиарды, что привело к падению курса гривны. Партия «Основа» убеждена, что снятие блокады Донбасса позволит восстановить производство украинских предприятий, сократить производственные и логистические затраты. А с приходом миротворцев ООН - восстановить производство на всём Донбассе. Мы снимем блокаду Донбасса, и страна заработает, - добавил Сергей Сафронов.