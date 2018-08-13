Депутаты Николаевского горсовета со «стволом» и склоками решали законность конкурса управляющих компаний

Итоговое заседание депутатской комиссии в Департаменте ЖКХ Николаевского горсовета по вопросу проверки результатов конкурса на выбор управляющих компаний на обслуживание многоквартирных домов закончилось выяснением отношений между ее участниками. Депутат Владислав Ентин достал пистолет, а Игорь Дятлов повздорил с Федором Панченко.

Об этом сообщает «NikLife», который связался со всеми участниками комиссии, чтобы разобраться в ситуации.

Так, некоторые депутаты подтвердили, что Ентин доставал оружие, однако, никому из них он не угрожал. По информации других членов комиссии, такого инцидента и вовсе не было. Сам же Ентин заявил, что это все манипуляции Панченко, однако подтвердил, что оружие у него есть.

Стоит отметить, что в словах депутатов относительно произошедшего есть некоторые неточности. Так, депутатка Светлана Таранова заявила, что оба события – конфликт Дятлова с Панченко и «демонстрация» пистолета Ентиным – произошли в одно время. А вот сам Игорь Дятлов говорит, что пистолет доставали после того, как он уехал, следовательно, и с Панченко в это время он ссориться не мог.

По словам Тарановой, она видела оружие на столе когда заходила в кабинет где проходило заседание.

— Я выходила, тот момент, когда достал – не видела. Когда заходила, то пистолет лежал на столе. Это то, что видела я, – прокомментировала Таранова.

Рассказывая о ситуации, она также прокомментировала словесную перепалку Дятлова и Панченко во время заседания.

— Это примерно в этот же момент и было. Можно сказать, когда я заходила, то эти слова были и пистолет – все синхронно было, – рассказала она.

В свою очередь Игорь Дятлов утверждает, что уехал раньше и при нем скандалов не было, а Федор Панченко опоздал на заседание минут на сорок. Также депутат пояснил, что это уже 11-ое заседание комиссии, и, в общем, оно прошло в таком же режиме, как и предыдущие.

Не была свидетелем инцидента и глава фракции «БПП» в Николаевском горсовете Елена Киселева. Кроме того, она добавила, что по «информации людей» ничего подобного на заседании не происходило, а пистолет достали «в другом контексте».

— В совершенно другом контексте был диалог, насчет демонстрации пистолета. Я детали не уточняла, «был ли мальчик». Но, тот человек, которому я звонила, не подтвердил [...]. По информации людей, которые там присутствовали, такого там не было (того, что Ентин угрожал оружием членам комиссии, – ред.), – рассказала Киселева.

«Самопомощный» Федор Панченко же назвал обе ситуации «мелкими». С Дятловым у них якобы возник конфликт относительно обсуждаемых вопросов, и в итоге «оппозиционер» перешел на личности.

— Он не сдержался и почему-то перешел на личности. Я ему сказал, что от него такого не ожидал. Всё, – сказал Панченко.

Относительно того, доставал ли Ентин пистолет, Панченко конкретно не ответил, но косвенно подтвердил. Он отметил, что «во время этого» Ентин говорил о депрессии, и Панченко пришлось его успокаивать.

— Не хочу сдавать своего «дорогого друга» Ентина, а что говорят про него? Я просто разные слухи слышал. Если там говорят, что он кому-то угрожал, то это неправда. Я не знаю, он в это время говорил про свою депрессию. Я его успокоил, сказал, чтобы он не нервничал, поехал, отдохнул, – резюмирует он.

Сам же Ентин заявил, что это все манипуляции Панченко, но добавил, что зарегистрированный пистолет у него есть. Однако, не прокомментировал, на каком основании он его получил, и какое конкретно это оружие.

— Это все манипуляции, Панченко выходки, я не буду это комментировать. У меня да, есть зарегистрированный пистолет. Я не могу сейчас ничего прокомментировать (относительно основания на ношение оружия, - ред.), – рассказал «NikLife» Ентин.

Отметим, что с другими депутатами, которые входят в комиссию, связаться не удалось. Среди них Сергей Исаков, Александр Маликин и Вячеслав Карцев.

По информации «NikLife» именно на этом заседании комиссии депутаты приняли итоговое решение о незаконности конкурса. За нее проголосовали все присутствующие «слуги громады».