«Вот это работа мэра!» - журналист показал главную площадь Снигиревки, которая поросла бурьяном

Николаевский журналист опубликовал фотографии главной площади Снигиревки, которая поросла бурьяном, а плитка кое-где обвалилась

Об этом журналист Николай Попов написал у себя на странице в Facebook.

Журналист отмечает, что главная городская площадь находится в плачевном состоянии накануне Дня Независимости.

«Давайте Леониду поможем поработать! Мне кажется, что уже не один житель Снигиревки начал скучать за экс-мэром Ларченко. Был при Ларченко бардак, было иногда смешно, но такого как при этом случайном субъекте не было! Вот так город Снигиревка выглядит сегодня в преддверии Дня Независимости. Вот это работа мера. И это все центральная улица города сегодня с утра! И это в преддверии визита такого уважаемого человека!», - написал журналист.

Напомним, подрядчики фирмы «Ленд Дивелопмент» вырубили последние деревья в сквере Яланского в Запорожье - на участке от проспекта Соборного до здания цирка. Таким образом было завершено уничтожение сквера, начавшееся еще в июле.