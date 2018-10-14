«На руках Кремля кровь погибших граждан Украины», – Тимошенко назвала Россию страной-агрессором

Лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что Россия – это страна-агрессор, а на руках Кремля кровь погибших граждан Украины.

Соответствующее заявление она сделала в Каменском (Днепропетровская область) во время чествования памяти патриотов, отдавших жизнь во время Революции Достоинства и в боях с русскими оккупантами на Донбассе, передает пресс-служба политсилы.

Лидер «Батьківщини» возложила цветы к памятной стелы, установленной на Аллее памяти погибших Героев.

– Кремль начал войну против Украины. Это не АТО, это – война! – отметила она, общаясь с военнослужащими 57-й отдельной механизированной бригады.

Юлия Тимошенко также отметила, что «война не заканчивается искусственно, потому что власть зарабатывает большие состояния на крови».

– Мы обязательно вернем мир в Украине. Это задача новой власти, потому что без мира невозможна безопасная жизнь наших граждан, – отметила она и добавила, что новая власть обеспечит достойную жизнь для всех украинцев и будет помнить о победе и жертвенности новейших героев.