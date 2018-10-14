«Не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри Украины», - Президент Порошенко

Пётр Порошенко Совместное развитие независимой единой Украинской церкви не может быть основанием для раздора, противостояния и насилия.

Такое заявление сделал Президент Украины Пётр Порошенко во время участия в молитвенном мероприятии, сообщается на его официальном сайте.

- Я уже говорил, как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это - московская агентура. И мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри нашего государства, - выступил он.

Также глава государства еще раз поздравил украинский с приближением автокефалии.

- Это - большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой. Три года назад, два года назад, и даже в апреле я говорил: нам надо молиться и бороться. И Господь услышал наши молитвы, - отметил Президент.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что Украина остановила агрессора, сохранила государство и построила боеспособную армию.

- Мы за эти месяцы еще больше убедились, что Поместная Церковь является одним из ключевых элементов, залогом независимости. Государственный язык - залог единства. А сильная армия - залог мира, - сказал он.

После глава государства поздравил всех с праздником Покрова Божьей матери и с Днем защитника Украины.

- Эти два праздника органично объединены. Без Божьего благословения, без покровительства Благословенной Святой Девы Марии невозможно преодолеть ни одно вражеское нашествие и невозможно построить крепкое украинское государство, - резюмировал он.

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной православной церкви. Также объявили, что процесс предоставления Томоса будет продолжен. Кроме того, Синод признал недействительными анафемы, которые наложила Русская православную церковь на патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

Напомним, ранее в РФ заявили, что намерены «защищать интересы православных» в Украине. А Путин вынес на Совбез РФ вопрос автокефалии украинской церкви.