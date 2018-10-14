«Стало в разы лучше», – депутаты Николаевского облсовета от фракции «Відродження» проверили дорогу к Пелагеевскому женскому монастырю

В среду, 10 октября, депутаты Николаевского областного совета от фракции «Відродження» осмотрели дорогу между селами Софиевка и Каменное Николаевской области, где накануне провели ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-службе фракции.

До недавнего времени эта дорога не имела никакого покрытия. В непогоду проезд транспорта был невозможен. При этом данный путь достаточно популярен среди туристов, поскольку дорога ведет к Свято-Михайловскому Пелагеевскому женскому монастырю, куда регулярно съезжаются верующие со всей Украины.

Разрешило проблему руководство Софиевского гранитного карьера. В итоге, за небольшой отрезок времени популярный дорожный путь отремонтировали чернощебенистым покрытием методом прямой пропитки.

Депутаты облсовета от фракции «Відродження» Владислав Басс, Юрий Крет, Владислав Невеселый и Геннадий Рубский выехали на дорогу, осмотреть проделанную работу и пообщаться с местными жителями. По словам депутатов, благодаря ремонту обеспечена нормальная проезжаемость для автомобилистов, визуально видно, что технология ремонта соблюдена.

«Мы проехали по дороге, точно можем сказать, что стало в разы лучше. Если раньше приходилось на автомобиле ехать по огромным ямам со скоростью 15-20 км/ч, то сейчас проезжаемость очень хорошая. Даже визуально видно, что выбоины заделаны, причем подрядчик по своей инициативе использовал катки для лучшего качества, хотя это не было предусмотрено проектно-сметной документацией. Местные жители тоже очень довольны, что наконец-то будет дорога, которую они, к слову, ждали с «советских» времен!» - отметил депутат Геннадий Рубский.

Проделанные ремонтные работы носят временный характер – дорога в таком виде прослужит около двух лет. Депутаты надеются, что органы власти в будущем не будут игнорировать просьбы жителей Новобугского района и сделают на этом месте полноценную асфальтную дорогу. При этом, на уже достигнутом результате пытаются заработать политические очки некоторые депутаты и партии.

«После нашего визита в Новобугский район на указанную дорогу приехали наши коллеги – депутаты из облсовета вместе с группой общественников. С их стороны, правильнее было бы позвать и подрядчика на эту встречу. Я не специалист, но механизм ремонта, на мой взгляд, выдержан и основание ямы монолитное, а не как обычно – засыпают фрезеровку или что-то подобное и оставляют, чтобы машины сами укатали. А тут для большего качества ещё и дополнительной техникой работали, которой нет в сметной документации, хотя могли «пойти по старой схеме». А вообще главное для нас, чтобы местные жители были довольны дорогой», - сообщил депутат Владислав Невеселый.

По словам руководителя Николаевской областной организации партии «Відродження», народного депутата Артема Ильюка новая дорога значительно облегчит жизнь местному населению.

«Пока в областном совете происходят сколки и закулисные интрижки, пока отсутствует конструктивная работа, мы решили, что будет эффективнее, если наши депутаты вместо очередных «спектаклей» поедут осмотреть новую дорогу к Пелагеевскому монастырю. Это очень маленькая, но все же важная победа для жителей Новобугского района», - рассказал нардеп Артем Ильюк.

Напомним, в Николаевской области около 50-60% дорог не имеют актуальных паспортов, из-за чего возникают проблемы с определением их границ и вопросы к тому, кто за них отвечает. На их разработку необходимо около 34 миллионов гривен.