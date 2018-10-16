«Нежелание договариваться и нежелание нести ответственность», - редактор известной газеты об украинской политике

В современной украинской политике присутствуют несистемность, безответственность, жадность и потеря класса.

Об этом в своем интервью заявила главный редактор газеты «Зеркало недели», журналистка Юлия Мостовая, сообщают «Новости Донбасса».

- Несистемность, безответственность, жадность, потеря класса. Это то, что собой представляет на сегодняшний день украинская политика... Невозможность договориться. Нежелание договариваться. Нежелание нести ответственность. Я не считаю, что коррупция номер один в нашей стране. Номер один – это деградация на всех уровнях во всех профессиях. От журналистики до спецслужб.

- Технологии определяют все сегодня. Берется таракан, на него направляется свет, деньги, политологические рекомендации и он становится львом и народ готов. Он видит тень, проекцию, его заносят. Но дело в том, что от этого его суть не меняется – он же все равно таракан. И такие же решения он принимает. Это по всему миру, - считает журналистка.

По ее словам, Украина оказалась в трех кругах внешнего управления.

- Украина с каждым годом теряет свою субъективность. Она становится объектом... Когда ты настолько демонстративно слаб, ты провоцирующая жертва. Когда на тебя зубы скалят не только хищники, но и травоядные.