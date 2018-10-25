«За 2017 год Николаевщина на первом месте по Программе развития малого и среднего бизнеса», - вице-губернатор Кушнир

Николаевская область по итогам 2017-го года стоит на первом месте по внедрению Программы развития малого и среднего бизнеса на 2019-2020 годы.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир в ходе заседания рабочей группы с предпринимателями, сообщают в пресс-службе ОГА.

Александр Кушнир отметил, что в основном при разработке программы опирались на возмещение процентных ставок по кредитам за создание рабочих мест. Суть в том, что предприниматель, берущий кредит на развитие своего дела, которое предусматривает создание рабочего места может получить компенсацию части процентной ставки из областного бюджета. Для того, чтоб разъяснить, как работает программа, в ОГА запустили серию курсов и семинаров.

— Эксперты, представители ОГА и банков разъясняли предпринимателям особенности и преимущества этой программы. Кроме того, мы в законодательном поле упростили перечень документов для участия в ней, - написал Александр Кушнир.

По словам заместителя главы ОГА, в 2017-м году на возмещение процентных ставок выделили 2 миллиона гривен, в 2018-м – 4 миллиона.

— В 2017 году на возмещение процентных ставок было выделено 2 млн грн, в этом году уже 4 млн грн. Что само собой говорит о высоком спросе предпринимателей и эффективности работы программы. Сразу скажу следующее - по результатам следующего заседания, которое состоится уже скоро, не все участники успеют получить компенсацию, потому что заявок больше, чем имеющихся средств. По итогам 2017 Николаевская область занимает 1 место по внедрению Программы развития малого и среднего бизнеса среди областей Украины, - заявил Кушнир.

Заместитель главы ОГА отметил, что у чиновников и предпринимателей разные цели, поэтому нужно искать компромисс, чем и будут заниматься в ходе дальнейших встреч с представителями малого и среднего бизнеса.

— Мы исповедуем разные цели: наша задача - обеспечить, чтобы предприниматели могли нормально функционировать, обеспечивать себя и платить налоги. Каждый предприниматель, действующий ставит себе одну задачу - получение максимальной прибыли и уменьшение уплаты налога. Правда где-то посередине. Поэтому, нами был утвержден план встречи с предпринимателями разного формата, чтобы собрать различные точки зрения и выйти с единой позицией, чтобы это была позиция области - предпринимателей, экспертов, сообщества, администрации, депутатов, - отметил Александр Кушнир.

Что же касается самой встречи, по словам Александра Кушнира, в ходе заседания с предпринимателями были выявлены главные проблемы и озвучены предложения развития Программы. Заместитель главы ОГА добавил, что в конце года будет внесено новое направление, которое подразумевает под собой встречи потенциальных работодателей со студентами.

— Одно из направлений, которое будем вносить на рассмотрение уже в конце этого года - встречи студентов с потенциальными работодателями. Предприниматели смогут решить вопрос с кадровым обеспечением, а молодые специалисты получат достойные рабочие места, - отметил Александр Кушнир.

Напомним, в Николаевском областном центре занятости вручили сертификаты на развитие малого и среднего бизнеса начинающим предпринимателям для открытия собственного дела.