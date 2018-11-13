Венгрия продолжает выдавать свои паспорта жителям Закарпатья, - Москаль

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявляет, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда на востоке Венгрии.

Об этом Москаль сообщил журналистам перед началом заседания Совета регионального развития в Киеве, сообщает «Униан».

- Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу (паспортов) в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде и там принимают (гражданство), - заявил он, добавив, что на экономику Закарпатья это никак не влияет.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров в Украине из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в украинских учебных заведениях является государственный язык. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Кроме того, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства. 4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула. 25 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.