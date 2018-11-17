Порошенко одобрил соглашение с ЕС о миллиарде евро помощи

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро), который был принят Верховной Радой Украины 8 ноября 2018 года.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что данный Закон был принят Верховной Радой Украины 8 ноября 2018 года.

Эти соглашения были подписаны 14 сентября 2018 в Киеве в развитие договоренностей Главы государства с лидерами институтов Евросоюза по результатам саммита «Восточное партнерство» 23 ноября 2017 в Брюсселе и двадцатого саммита Украина-ЕС 9 июля 2018 в Киеве.

Реализация Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

Предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий по реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.