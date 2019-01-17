«Считал, что Зеленский понимает юмор»: Нардеп от БПП Гончаренко пришел на эфир телеканала в костюме Чарли Чаплина

В эфир телеканала «Прямой» пришел депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко в костюме американского комика Чарли Чаплина.

Об этом сообщает «InfoResist».

Таким образом нардеп пытался показать неуместность в политике шоуменов, в частности фронтмена студии «95 квартал» Владимира Зеленского.

Гончаренко надел черный костюм, приклеил усы «щеточкой», взял трость, одел шляпу.

- У вас в эфире перед новым годом я сказал, что Владимир Зеленский не пойдет в президенты. Я считал, что он понимает, что такое юмор и это был наибольший с его стороны троллинг всех с той историей, что он может пойти в президенты, — рассказал он.

Ранее Гончаренко обещал, что если Зеленский пойдет в президенты, то он наденет костюм клоуна. На это ведущий Матвей Ганапольский заметил, что Гончаренко пришел не в костюме клоуна. Но Гончаренко был неприклонен: Чаплин –лучший клоун в мире.

Напомним, в Новогоднюю ночь Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на пост Президента Украины.

Отметим, ранее нардеп Гончаренко спровоцировал международный скандал, обрисовав фрагмент Берлинской стены