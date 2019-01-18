Во время отсутствия Тимошенко в сессионном зале Рады ее карточка голосовала за религиозный закон

Карточка председателя фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко голосовала в Верховной Раде, хотя сама она отсутствовала во время заседания 17 января.

На это обращают внимание активисты движения «Чесно».

Тимошенко якобы зарегистрировалась на утреннем пленарном заседании в четверг, 17 января.

На фото «Чесно» видно, что на рабочем месте Тимошенко в слоте есть карточка для голосования.

Однако в течение пленарного дня карта лидера «Батькивщины» или не голосовала, или отсутствовала. Кроме одного случая. Во время голосования Верховной Рады за законопроект о переходе религиозных общин карта Юлии Тимошенко четыре раза проголосовала «за».

Активисты отмечают, что народный депутат может голосовать своей карточкой с любого места в зале, однако уточняют, что во время этого голосования на табло системы «Рада» четко видно, что «за» голосовало именно место Юлии Тимошенко.

В «Чесно» заметили, что на месте Юлии Тимошенко в это время голосовала ее коллега по фракции Александра Кужель.

В то же время, по данным сайта Верховной Рады, карта самой Кужель отсутствовала в течение этих четырех голосований.

Однопартийцы Тимошенко в комментарии «Чесно» не смогли объяснить, как так случилось, что карта лидера фракции голосовала «за», но сама она отсутствовала.

Например «батькивщиновец» Вадим Ивченко, рабочее место которого расположено недалеко от места Тимошенко, сказал, что не видел лидера фракции, но она где-то есть:

- Она, по-моему, вчера была, я не знаю. Я вчера лично ее не видел, но коллеги говорят, что она была. Она где-то здесь присутствует... в кабинете фракции.

Движение «Чесно» отмечает, что неоднократно фиксировало, как перед началом пленарного заседания один из членов фракции расставляет в слоты карты. Во фракции «Батькивщина» такую ​​роль выполняют Вадим Ивченко, Сергей Евтушок и Иван Крулько.

В статье 26 Регламента ВРУ указано: «Перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью. В зале заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется с помощью электронной системы таким образом, что делает невозможным осуществление регистрации вместо народного депутата другим лицом».

Общественное движение отмечает, что низкая посещаемость нардепов приводит к феномену кнопкодавства.

Отметим, ранее четверо нардепов из команды Ляшко поехали «бороться с контрабандой» на Одесчине и одновременно голосовали в Раде.

Напомним, четырех нардепов от Николаевщины в ноябре поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде.