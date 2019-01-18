«Единство церкви и нации - залог успеха Украины. И мы не повторим ошибок прошлого », - Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко в Черкасской области принял участие в благодарственном молебне по случаю получения Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Молебен провел Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

- Автокефалия Православной Церкви Украины стала возможной, поскольку мы очень хорошо изучили уроки столетней давности. Автокефалия Православной Церкви Украины стала возможной, потому что мы все едины, мы все объединились, - отметил лава государства.

Президент поблагодарил всех украинцев, кто молился, чтобы Господь послал Украине поместную автокефальную церковь.

- Мы точно знаем цену разделения, за которое украинский народ в прошлом платил не раз высокую цену. Мы знаем, что означает не делать выводы из истории. Уже никто не помнит, в чем были споры среди лидеров УНР, но украинский народ очень хорошо помнит цену Голодомора, когда миллионы украинцев погибли, потому, что сто лет назад не было единства. Украинский народ очень хорошо помнит, сколько замученных украинцев было в сталинских ГУЛАГах. Украинский народ очень хорошо помнит, сколько погибло украинцев в послевоенное время, сколько отправлено за решетку шестидесятников. И мы никак не можем повторить эти ошибки, - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что в этом процессе важна роль власти, ведь автокефалия, независимость церкви - это вопрос государства.

- Говорят, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела. Я с этим полностью согласен, особенно, когда государство иностранное ... они пытались и пытаются подорвать стабильность нашего государства изнутри. Почти три века Москва использовала церковь как фактор мощного влияния на Украину. Получив автокефалию Православной Церкви Украины, наконец, через 333 года, мы, украинцы, и наша церковь освободились от московского ига. Мы дали достойный ответ российскому агрессору на этот вызов государственности, - сказал Петр Порошенко.

При этом он добавил, что этот ответ канонический и конституционный, который находится полностью в рамках правового поля.

Президент еще раз подчеркнул, что получение Томоса только начало - впереди еще очень много работы по развитию новой церкви.

- Единство церкви, нации и упорный труд - главный залог нашего с вами успеха, успеха нашего государства. Подчеркиваю, мы не повторим ошибок прошлого. Новообразованная Православная Церковь Украина яркий пример единства наших усилий. Только в единстве - наша сила и наша победа, - уверен Петр Порошенко.

Глава государства поблагодарил Черкасскую область, где уже шесть общин перешло в украинскую церковь.

- Люди смело и уверенно делают свой выбор несмотря на давление со стороны Московского патриархата. Быть среди первых - всегда тяжело. Эти люди нуждаются в нашей поддержке. Но мы с вами знаем, что ложь и давние предрассудки быстро рассеются, а останется с Божьей помощью созданная Украинская церковь и благодарность народа тем, кто ее создавал, - отметил Президент.

Он заверил, что религиозные общины сами будут решать менять им принадлежность или нет, и выбор каждого человека и прихода будет защищен.

- Те, кто захочет, если это их уверенный выбор - останутся с Московским патриархатом. Если им нравится идти в церковь, где служба Божья начинается с молитвы Кирилла, который молится за российские власти и войско, который присутствует на коллегии Министерства обороны РФ, где планируется как убивать украинцев, который участвует в Совете безопасности РФ, то это их выбор. Украина демократическое государство, и мы будем защищать и их право, - добавил Петр Порошенко.

Президент приветствовал вчерашнее решение Верховной Рады относительно закона, который упорядочивает механизм перехода религиозных организаций и процедуру их государственной регистрации.

- Хотел бы подчеркнуть - провокации со стороны Москвы относительно автокефалии украинской церкви были и, к сожалению, продолжаются сейчас. Цель врага, наоборот, создать конфликты вокруг переходов, противопоставить часть общин друг другу, снова испытать на прочность наше единство. Настаиваю, что сделаю все необходимое, чтобы сохранить религиозный мир и обеспечить исключительно мирный процесс, как это собственно говоря происходит и сейчас, - отметил Президент.