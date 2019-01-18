ЦИК зарегистрировал кандидатами в Президенты нардепа Богомолец и лидера партии «5.10» Балашова

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 18 января 2019 года зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты, которые примут участие в выборах-2019.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты народного депутата Ольгу Богомолец (самовыдвижение) и лидера политической партии «5.10» Геннадия Балашова (субъект выдвижения - политическая партия «5.10»).

«По состоянию на 18 января 2019 комиссия зарегистрировала 10 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольгу Богомолец», - говорится в сообщении.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.

Роман Свиридов

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