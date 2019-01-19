«Первым приоритетом в 2019 году будет повышение уровня социальных стандартов», - Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область встретился с жителями Станишевской объединенной территориальной общины и обсудил с ними первые результаты и дальнейшие перспективы развития общин в рамках общегосударственной реформы децентрализации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- Децентрализация - реформа, которая непосредственно имеет отношение к общинам, - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что децентрализация признана одной из успешных реформ.

- Горжусь тем, что впервые с учетом субсидий и субвенций местные бюджеты превысили бюджет государственный. Это правильно - деньги должны быть ближе к людям, - отметил он.

Президент отметил, что сейчас проводятся реформы, которые не проводились предыдущие 23 года. По его словам, за счет децентрализации местные общины получили деньги и полномочия необходимые для изменения качества жизни жителей городов и сел. В частности, они имеют возможность строить и ремонтировать школы и детские сады, проводить освещение улиц и ремонтировать дороги, реализовывать другие социальные проекты.

- С первого января установлена новая минимальная заработная плата почти на 500 грн больше - было 3700 грн, а сейчас 4171 грн. Первым приоритетом в 2019 году будет повышение уровня социальных стандартов, - также подчеркнул Глава государства.

- Где-то говорят, что армия - это пиар. Где-то говорят, что децентрализация - это пиар. Говорят, что мировая коалиция в поддержку Украины - это пиар. Кто-то говорит, что Томос - это пиар. А почему вы такой пиар не совершали? Чего же вы к людям не шли? Что же вы не меняли государство? Нам сейчас, во время войны, это делать гораздо труднее. Но мы это делаем. И никто нас не остановит, - подчеркнул Глава государства.

Президент отметил, что 2019 год будет также годом побед.

- Мы боремся за мир. Сейчас много, кто обещает мир. Но они принесут не мир, а поражение, капитуляцию Украины, сдачу Украины. И тогда зря погибали наши ребята. Мы говорим о мире на условиях национальных интересов Украины, - отметил Петр Порошенко, добавив, что это включает вывод российских войск и вооружения, освобождение украинских территории, восстановление контроля над границей.

По словам Президента, для этого нужно верить в Украину и сохранять единство.