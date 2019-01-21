Чиновников и депутатов собрали в рабочую группу, чтобы они решили, как реформировать мэрию Николаева

В Николаеве 21 января состоялось первое заседание обновленной рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов Николаевского городского совета.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского головы.

15 января городской голова Александр Сенкевич внес изменения в распоряжение о создании рабочей группы в связи с необходимостью обновления ее состава. Председателем рабочей группы стал директор департамента по предоставлению административных услуг городского совета Дмитрий Лазарев, заместителем – секретарь городского совета Татьяна Казакова.

- Моя личная миссия – стать мостиком между депутатским корпусом и чиновниками, чтобы достичь консолидированного решения и оптимизировать структуру исполнительных органов. Не увеличить или уменьшить, а именно оптимизировать: избавиться от дублирования функций, незанятых вакансий, убрать любые манипуляции с экономией фонда заработной платы и т.д. Мы должны выстроить у нас в Николаеве модель, по которой уже работает вся Украина, - подчеркнул Дмитрий Лазарев.

В состав рабочей группы вошли 10 должностных лиц исполнительных органов городского совета и 10 депутатов. Каждую фракцию в городском совете представляют по два человека, а также включены внефракционные депутаты.

В сегодняшней встрече приняли участие директор департамента городского головы Юлия Литвинова, и.о. директора юридического департамента Евгений Юзвак, начальник отдела кадров Наталья Кузьмичева, начальник отдела бухгалтерского учета Ирина Щербакова, заместитель директора департамента экономического развития Александр Курляк, а также депутаты городского совета Олег Солтыс, Наталья Горбенко и Павел Зоткин.

Во время организационного заседания участники определили задачи для следующей встречи. Татьяна Казакова предложила в следующий раз заслушать представителя управления архитектуры и градостроительства городского совета по поводу целесообразности реорганизации данного управления в департамент.

- Предлагаю, наконец закрыть эту тему. Пригласим на следующее заседание главного архитектора города Цымбала, Нефедова, представителей «регламентной» комиссии горсовета, департамента финансов, - отметила секретарь городского совета.

Дмитрий Лазарев добавил, что будет разработан график, согласно которому заслушают руководителей структурных подразделений городского совета, и поручил руководителю отдела кадров подготовить информацию о вакансиях в исполнительных органах горсовета, которые не заняты в течение года. Следующее заседание рабочей группы состоится через две недели.

Напомним, что в декабре 2016 года депутаты утвердили новую структуру Николаевского городского совета и его исполнительных органов. Согласно решению депутатов, штатная численность Николаевской мэрии должна была увеличиться до 1050 человек.