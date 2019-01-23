«Я в деле», - Вакарчук заявил, что идет в политику, но «власть его не интересует»

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Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтвердил, что планирует идти в политику.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Real changes in Ukraine – a must for a successful future от Украинского института в Лондоне, передает «ТСН».

- Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо, - рассказал Вакарчук.

По его словам, Украине нужны новые лидеры. Вместе с тем, он отметил, что не верит в революции, поскольку они «не дают устойчивых решений».

Напомним, ранее Вакарчук призвал украинцев не допустить реванша «динозавроподобных политиков и олигархата».

Роман Свиридов

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