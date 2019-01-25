В Украине реально повышение средней пенсии до 10-12 тысяч гривен, - Олег Брусенко

Олег Брусенко Нынешним подходом к субсидиям государство оскорбляет своих граждан.

Об этом в программе «Основа в лицах» рассказал руководитель Новоодесской районной организации партии «Основа» Олег Брусенко.

- Субсидии должны быть временной мерой, направленной на защиту реально нуждающихся в помощи. Эта мера должна предприниматься лишь на период реформирования энергетического сектора Украины. Чтобы уменьшить количество получателей субсидий, необходимо обеспечить повышение доходов населения. Необходимо также снизить тарифы на 40%. Уменьшить тарифы можно за счет собственного производства энергоносителей. А то, что происходит с субсидиями сейчас - это оскорбление государством своих граждан. Ведь, получается, что государство не может обеспечить достаточного уровня доходов граждан - и вынуждает их просить о помощи, - отметил Брусенко.

При этом даже незначительно повышающиеся пенсии государство гарантировать уже не в силах.

– На протяжении последних лет происходила не пенсионная реформа, а её имитация. И она не способна переломить негативную ситуацию. Дефицит пенсионного фонда растет, содержание пенсионной системы становится все более обременительным для государственного бюджета. За последние 18 лет дефицит пенсионного фонда вырос в 2,14 раза. В 2018 году прямые бюджетные вливания в ПФ увеличились на 5 миллиардов 800 миллионов грн. , достигнув 139 миллиардов. Думаю, многие помнят, как в июле 2018 года в пенсионной системе произошел коллапс – впервые была допущена массовая задержка выплат пенсий. Последствия фактического саботажа правительства в проведении пенсионной реформы трагические. Надо смотреть правде в глаза: без скорейшего качественного реформирования национальная пенсионная система прекратит свое существование, - добавил он.

В партии «Основа» считают, что как раз снижение налоговой нагрузки на труд и позволит обеспечить достойный уровень социальных выплат.