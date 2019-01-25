В Украине реально повышение средней пенсии до 10-12 тысяч гривен, - Олег Брусенко

Нынешним подходом к субсидиям государство оскорбляет своих граждан.
Об этом в программе «Основа в лицах» рассказал руководитель Новоодесской районной организации партии «Основа» Олег Брусенко.
- Субсидии должны быть временной мерой, направленной на защиту реально нуждающихся в помощи. Эта мера должна предприниматься лишь на период реформирования энергетического сектора Украины. Чтобы уменьшить количество получателей субсидий, необходимо обеспечить повышение доходов населения. Необходимо также снизить тарифы на 40%. Уменьшить тарифы можно за счет собственного производства энергоносителей. А то, что происходит с субсидиями сейчас - это оскорбление государством своих граждан. Ведь, получается, что государство не может обеспечить достаточного уровня доходов граждан - и вынуждает их просить о помощи, - отметил Брусенко.
При этом даже незначительно повышающиеся пенсии государство гарантировать уже не в силах.
– На протяжении последних лет происходила не пенсионная реформа, а её имитация. И она не способна переломить негативную ситуацию. Дефицит пенсионного фонда растет, содержание пенсионной системы становится все более обременительным для государственного бюджета. За последние 18 лет дефицит пенсионного фонда вырос в 2,14 раза. В 2018 году прямые бюджетные вливания в ПФ увеличились на 5 миллиардов 800 миллионов грн. , достигнув 139 миллиардов. Думаю, многие помнят, как в июле 2018 года в пенсионной системе произошел коллапс – впервые была допущена массовая задержка выплат пенсий. Последствия фактического саботажа правительства в проведении пенсионной реформы трагические. Надо смотреть правде в глаза: без скорейшего качественного реформирования национальная пенсионная система прекратит свое существование, - добавил он.
В партии «Основа» считают, что как раз снижение налоговой нагрузки на труд и позволит обеспечить достойный уровень социальных выплат.
– Средняя пенсия в Украине, согласно программным положениям партии «Основа», должна быть не менее 10-12 тыс. грн. Минимальную пенсию необходимо установить на уровне не ниже фактического прожиточного минимума. А в ценах ноября 2018 года – не менее 4313 грн. Но нужно понимать, что для этого необходимы соответствующие экономические условия. Без уменьшения налоговой нагрузки на труд любая пенсионная реформа не будет иметь смысла. Партия «Основа» выступает за снижение налоговой нагрузки на труд с 41,5% до 25%. Мы уверены, что такая мера приведет к росту заработных плат в Украине и позволит провести настоящую пенсионную реформу в стране. Создание благоприятных условий для развития экономики - основа социальной защищённости граждан! – резюмировал руководитель Новоодесской районной организации партии «Основа».