Ответственное экономическая стратегия делает страну интересной для инвесторов, - Президент Порошенко

Ответственная экономическая стратегия предусматривает уменьшение долговой нагрузки на экономику.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Форуме «От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем»

- Осуществить прыжок с такими долговыми гирями на ногах вряд ли удастся. Приковали к ним Украину другие политики, а освобождать ее от этих оков выпало нашей команде. И доля государственного и гарантированного государством долга в соотношении его к ВВП, как ни крути, но в последние годы сокращается. И очень важно, чтобы и в дальнейшем бюджет был реалистичным, принимался с минимальным дефицитом, - отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что ответственная экономическая стратегия делает страну интересной для инвесторов и привел пример, когда на прошлой неделе в Давосе было подписано два важных соглашения на заседании Инвестиционного совета при Президенте.

- Одно - о создании фонда для инвестирования в 200 млн долларов, хотя предварительно планировалось на 25% меньше. И эти 200 млн долларов должны направляться на малый и средний бизнес Украины. А другое - о строительстве крупнейшей ветровой электростанции в Украине и одной из самых мощных ветроэлектростанций Европы общей стоимостью 400 млн евро, - сообщил Глава государства.

Президент также привел прогноз Президента Европейского банка реконструкции и развития, большого друга Украины Сумы Чакрабарти о том, что «Украина станет региональным лидером в сфере возобновляемой энергетики».

- Разве пять лет назад об этом хотя бы речь шла? Блестящий визит Премьер-министра страны в Норвегию - запланированные полтора миллиарда долларов. И это все события одной недели, - добавил Петр Порошенко.

Также Порошенко отмечает создание основ для экономического роста в Украине. При этом он привел главные статистические макроэкономические показатели прошлого года, которые были недавно обнародованы Национальным банком Украины и убедительно свидетельствуют - худшее точно позади.

- Экономика после нескольких лет спада растет 12 кварталов подряд. Кризис, вызванный войной, экономической агрессией, торговой блокадой со стороны России - отступает. Восстановление экономического роста открывает, наконец, и возможности для роста реального благосостояния», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что, достигнув макроэкономической стабилизации и возобновления роста, «мы наконец создали основу для того, чтобы начать наступление против бедности».

- По моему глубокому убеждению она, бедность, наш враг, возможно не меньший, чем наш враг - Российская Федерация, - отметил Петр Порошенко.

- И при переходе от глубокого кризиса и борьбы за выживание к устойчивому развитию очень важно держать абсолютно правильную экономическую стратегию. Эффективная социальная политика может основываться только на свободной рыночной экономике», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что нужно сосредоточить социальную поддержку, прежде всего, на наименее обеспеченных слоях населения, как-то одинокие старики, лица с инвалидностью, многодетные семьи.