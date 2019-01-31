Зеленский лидирует в президентской гонке, обогнав Порошенко и Тимошенко, - опрос

Кандидат в Президенты Владимир Зеленский возглавил рейтинг лидеров президентской гонки, обогнав Юлию Тимошенко и действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», проведенный в январе 2019 года, передает «Украинская правда».

Так, Зеленский лидирует с рейтингом в 19%, 18,2% опрошенных украинцев поддерживают Тимошенко, за Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%.

Поддержка других кандидатов выглядит следующим образом: у Юрия Бойко - 10,0%, Анатолия Гриценко - 8,5%, Олега Ляшко - 7,0%, Евгения Мураева - 3,6%, Александра Шевченко - 2,9%, Андрея Садового - 2,7%, Александра Вилкула - 2,6%.

Социологи отмечают, что за последний месяц заметно вырос рейтинг Зеленского и Порошенко. Небольшое уменьшение произошло на уровне поддержки Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимых изменений.

Зеленский имеет относительно высокие электоральные показатели среди избирателей Юга и Востока, в Киеве - делит первенство с Порошенко, на Донбассе - с Бойко. Тимошенко лидирует в Центре и на Севере, на Западе - разделяет лидерскую ступень с действующим главой государства. Последний - лидер симпатий среди избирателей Галичины.

Также социологи указывают на то, что Зеленский - кандидат, который имеет самый высокий потенциал электорального роста (т.н. «второй выбор»). Его готовы поддержать 7,4% избирателей, при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. Тимошенко и Гриценко могли бы поддержать еще по 6% таких опрошенных, Бойко, Ляшко - по 5%, Мураева, Садового, Шевченко - по 4%, Вилкула - 3%, Порошенко и Наливайченко - по 2%.

23% респондентов считают, что следующим президентом будет Тимошенко. В победу Порошенко верят 16,3%, Зеленского - 10,3%.

Антирейтинг по-прежнему возглавляет Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. 31% опрошенных отметили, что не отдадут свои голоса за Тимошенко, четверть - за Бойко, каждый пятый - за Яценюка и Ляшко.

Опрос «Рейтинга» был проведен 16-24 января. Путем личного интервью социологи опросили 6000 респондентов от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.

Результаты социологического опроса, проведенного Центро социальных и маркетинговых исследований «Социс»; Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Центро Разумкова также указывают на то, что Владимир Зеленский лидирует среди кандидатов в президенты Украины, однако по их данным Петр Порошенко уже опережает Юлию Тимошенко в рейтинге.

Согласно этому исследованию, вполне уверены, что пойдут голосовать 31 марта, 50,9% опрошенных, а 30,9% – скорее уверены в этом.

Среди тех, кто пойдет на участки и определился с выбором, 23% поддерживают ноумена и актера Владимира Зеленского.

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали бы 16,4% избирателей, а за экс-премьера и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 15,7%.

Заметно отстают от них представитель "Оппозиционного платформы – За життя" Юрий Бойко (9,3%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (8,1%) и лидер "радикалов" Олег Ляшко (6,7%).

Первую 10-ку претендентов замыкает Александр Вилкул. Руслан Кошулинский и Ольга Богомолец не вошли в нее.

При этом 20,5% респондентов считают, что на выборах президента победит Петр Порошенко, 19,9% – что победит Юлия Тимошенко, а в победу Владимира Зеленского верят только 10,8% опрошенных.

Три социологических компании – "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – опросили 11 000 избирателей во всех областях Украины (без оккупированных территорий) методом личного интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность +/- 0,9%

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы меньше всего доверяют Порошенко, Кабмину и нардепам.