«Культурная» комиссия Николаевского облсовета отказала в создании КП для нацменьшинств: «Вопрос несвоевременный»

Депутаты-члены комиссии по вопросам культуры в Николаевском областном совете не поддержали идею о создании коммунального предприятия, которое объединяло бы национальные меньшинства, живущие в Николаевской области.

Об этом шла речь в четверг, 31 января, в ходе комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С идеей создать КП «Дом Дружбы» перед депутатами выступил председатель общественной организации «Совет национальных меньшинств Николаевской области» Султан-Мурад Каймаразов. Он рассказал о том, что ранее его Совету уже хотели отдать несколько помещений, в частности, здание, находящееся возле здания управления образования и помещение по адресу Декабристов, 34, однако процесс передачи так и не был начат. Теперь же Каймаразов предлагает создать коммунальное предприятие «Дом Дружбы», которое будет представлять собой многофункциональное помещение для представителей национальных меньшинств.

— В этом доме дружбы должен располагаться обязательно центральный орган управления. Далее место для учителей. Далее костюмерная. Потом репетиционные залы, конференц-залы, выставочные залы, компьютерные залы. То есть, таким образом, чтоб представители этнических меньшинств имели какую-то свою территорию, куда они смогли бы в любое время прийти и получить информацию, - сказал Каймаразов.

Султан-Мурад Каймаразов также отметил, что в создании КП должна участвовать не только областная власть, но и городская, поскольку облгосадминистрация хочет передать в городскую собственность несколько помещений. В связи с этим Каймаразов предложил созвать комиссию, которая смогла бы отработать этот вопрос.

— Лучше было бы создать комиссию, которая более глубже изучила бы место, получила рекомендацию от общественных организаций, как они это хотят видеть, чтобы сложилось бы общее впечатление об «Украинском доме», - добавил Каймаразов.

Глава комиссии, депутат Надежда Иванова, в свою очередь, поинтересовалась, сколько общественных организаций входят в Совет нацменьшинств. Каймаразов ответил, что из 133 в Совет входят 22. Надежда Иванова отметила, что на сегодняшний день в Николаеве и области функционируют организации, у которых также нет помещений. А создание коммунального предприятия, от которого не будет дохода – это большие затраты.

— Очень хорошо идти по пути наименьшего сопротивления, попросить денег в бюджете, которых не хватает, попросить найти помещение, когда у управления культуры нет своего помещения. Сегодня есть ряд общественных организаций, которым не могут найти помещение. То есть, уже есть существующие проблемы. Мы понимаем, что здание еще одного КП – это затраты бюджета, в том числе, на регистрацию, на содержание, они покатятся, как снежный ком, - сказала Надежда Иванова.

В то же время депутат предложила рассмотреть вопрос создания Дома за счет членских взносов. Мурад Каймаразов, в ответ на это, отметил, что уровень жизни людей низкий и собирать суммы на взносы и строительство дома не получится. А меценаты, которые есть у Совета, выделяют средства на реализацию проектов.

— Если я вышел к вам с предложением об Украинском Доме, я не говорю о Совете национальных обществ. Это самостоятельное объединение, которое дало результаты своего труда. Мы просто примерно показали, хотя бы для начального этапа, сохранить этот порядок, чтоб его не разрушить. Но в перспективе мы уходим, идет новое поколение. Чем раньше мы будем создавать общественное учреждение, тем лучше будет работать государство, - добавил Каймаразов.

Иванова, в свою очередь, уточнила, что речь идет не об общественном учреждении, а о КП, которое будет существовать за бюджетные средства. Депутат Светлана Гладун, обратившись к Мураду Каймаразову, сказала, что идея хорошая, но несвоевременная.

— Мысли у вас замечательные, вы сделали много в этом направлении, но вопрос на сегодняшний день несвоевременный. Сложностей много и по другим общественным организациям, ситуация с образованием, в районах... Ну не своевременный вопрос, ну не будет сегодня отдельного здания и не будет сегодня Дома Дружбы, - сказала Светлана Гладун.

Мурад Каймаразов, в ответ на это, отметил, что в таком случае нужно ждать, когда Украина станет богатым государством, высказав надежду, что следующие поколения смогут построить «Дом Дружбы».

— Я подал идею о важности и необходимости. А в дальнейшем, конечно, дорогие мои, мы будем думать об этом. Все-таки, чем больше мы будем думать о людях, и они будут чувствовать это, тем лучше мы будем жить. Я вас понял. Будем ждать того момента, когда Украина станет богатой, экономически сильной и надеемся, что наши внуки все-таки этот Дом Дружбы построят, - сказал Каймаразов.

Надежда Иванова, в свою очередь, еще раз предложила Каймаразову обратиться к меценатам и подумать о приобщении членских взносов к созданию «Дома Дружбы».

Напомним, общественная организация «Совет национальных меньшинств Николаевской области» в год получает около 100 тысяч гривен из областного бюджета на зарплаты главе организации Мураду Каймаразову, методисту и бухгалтеру.