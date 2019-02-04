Через 5 лет у Украины будет решение о членстве в НАТО, - Порошенко

Президент Петр Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина» в воскресенье, отвечая на вопрос, какой он видит Украину в ближайшие пять лет, сообщает "Интерфакс-Украина".

- Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе... и отвечать критериям членства в НАТО. Я уверен, что в то время у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение о предоставлении Украине членства, - сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.

- Сейчас задача войти, ориентировочно в течение трех, а не пяти лет в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире, - сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, Украина станет энергетически независимым государством.