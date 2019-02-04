Партии Тимошенко, Зеленского и Порошенко лидируют в парламентской гонке – всего в Раду проходят шесть политсил, - опрос

Значительные шансы на попадание в Верховную Раду на предстоящих выборах имеют шесть политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного силами Центра «Социальный мониторинг», «Украинского института социальных исследований им. Яременко», компании «Инфо Сапиенс» и социологической группы «Рейтинг», передает «Украинская правда».

По данным социологов, лидером рейтинга остается «Батькивщина», которую готовы поддержать 21,2% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать.

Поддержка партии «Слуга народа» составляет 19,0%, БПП Солидарность - 13,0%, Оппозиционная платформа «За життя» - 10,5%, партии Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» - 8,6%, Радикальной партии - 6,5%.

Также некоторые шансы на преодоление избирательного барьера имеют Самопомич (3,8%) и партия «Наши» Евгения Мураева (3,3%).

Рейтинг других политических сил - ниже 3%, отмечают социологи.

Опрос проводился 19 - 30 января 2019 года. Социологи опросили 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.

Напомним, согласно данным этого же опроса Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке, а у Порошенко самый высокий антирейтинг.