Зеленский назначил ведущего «Что? Где? Когда?» Андросова первым в Украине своим представителем в Одессе

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский впервые назначил представителя своей команды «ЗеКоманда» в Одессе. Им стал телеведущий, продюсер программы «Что? Где? Когда?» Александр Андросов.

Об этом Владимир Зеленский написал у себя на странице в Facebook.

У себя в публикации Владимир Зеленский отметил, что Александр Андросов – это человек, который знает, «что беспокоит Одессу».

Александр Андросов - представитель ЗеКоманды в Одессе. Человек, который прекрасно знает: что беспокоит Одессу? Где самые болезненные проблемы? – написал Зеленский.

Для справки: Александр Андросов - продюсер и ведущий передачи «Что? Где? Когда?» на украинских телеканалах Первый Национальный и К1, телеканал Интер, соорганизатор чемпионата мира по скоростному поеданию вареников.

В 1999 году начал сотрудничать с радиостанцией «Ностальжи». В 2000 занял на радиостанции должность программного директора. Проработав около года, перешёл на работу в телерадиокомпанию ГЛАС. За время работы в ГЛАС написал и запустил 5 телепроектов и около полутора десятков радиопроектов.

С мая 2002 года стал ведущим программы «9 вал» на телеканале «Интер». Написал в соавторстве с Виктором Байраком и Евгением Копейкой книгу «Что? Где? Когда? — 2001 (перекидной календарь для интеллектуально озабоченных)», в соавторстве с Александром Клейном — «Играем в Что? Где? Когда?». В данный момент работает в рекламном бизнесе и ведёт передачу «Что? Где? Когда?» на украинском канале 1+1. Является генеральным продюсером компании «Игра-Украина», выпускающей программы «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

Председатель оргкомитета Чемпионата Украины по брейн-рингу (2001), чемпионатов Украины по брейн-рингу среди школьных команд.