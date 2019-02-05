Киевский админсуд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения

Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Об этом лидер партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, выложив сканы решения суда.

Суд постановил удовлетворить иск частично: «Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра».

В пресс-службе Минздрава сообщили изданию LIGA.net, что пока ничего не знают о ситуации.

Сама же Супрну 4 февраля написала в Facebook, что 15 февраля состоится суд против нее.

«Будет рассматриваться иск депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у меня компетенций (полномочий) к исполнению обязанностей. Что на самом деле является очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения», - написала она.

Она также сообщила, что ОАСК уже рассматривал подобные иски и не удовлетворил ни один из них.

Напомним, ранее и.о. главы Минздрава Супрун рассказала, как помощник одного из народных депутатов предложил ей взятку в виде квартиры за предоставление дорогостоящего оборудования одному из медучреждений. На следующий день она обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о. министра и ее внештатный советник в течение года участвовали в следственных действиях для документации деталей.

До этого сообщалось, что детективы НАБУ проводили обыски у Олега Богачова - помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Обыски были связаны с делом о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Также детективы проводили обыски и у мэра Вишневого (Киевская область).