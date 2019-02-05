Украина должна стать крупным региональным лидером, который влияет на события в Европе, - Порошенко

Европейский Союз является стандартом, который определяет уровень жизни людей. Украина движется к членству в ЕС и НАТО, обеспечивая развитие экономики и повышение социальных стандартов.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова».

Президент подчеркнул, что реальная стратегия развития и обеспечение экономического роста в Украине должны происходить по пяти направлениям: агропромышленный комплекс; ІТ-сектор; индустриализация и приход на украинский рынок технологий, работающих на мировой экспорт; инфраструктурные проекты и логистика; развитие туризма.

- Каждое из этих направлений обеспечивает рост ВВП. Для того, чтобы Украина превратилась в большую страну – регионального лидера, который влияет на события в Европе, - сказал Петр Порошенко.

По его словам, Европа уже не может быть безопасной без Украины, потому что Украина является составляющей частью Европы.

- Мы действительно очень много сделали. Было сохранено единство страны. Мы защитили суверенитет и территориальную целостность, остановив врага героизмом украинских воинов и самоотдачей украинского народа, - отметил Президент.

Он также напомнил о проведении децентрализации и подчеркнул решительные шаги, направленные на восстановление экономики страны.

В то же время Глава государства отметил, что уровень благосостояния украинцев остается низким.

- Когда я утверждаю, что бедность для Украины опасность отнюдь не меньше, чем внешняя агрессия – это абсолютная правда, - отметил он.

- Особенно в последнее время, когда я совершил 18 поездок по регионам Украины, воочию вижу с какими проблемами сталкивается украинский народ. И большое количество людей на сегодняшний день выживает, а не живет полноценной жизнью. В первую очередь это касается пенсионеров, потому что кризис и война по ним ударила больше всего, - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко также отметил, что молодежь пытается найти возможность выехать либо учиться, либо работать за границу. Он подчеркнул, что сейчас несмотря на высокую профессиональную квалификацию украинских учителей и врачей, уровень оплаты их труда является неудовлетворительным.

- Об этом надо честно говорить с людьми, - сказал Президент. Среди причин такого положения, Петр Порошенко назвал войну: Когда государство мобилизовало все свои ресурсы для того, чтобы обеспечить суверенитет и безопасность граждан.

Также элементы гибридной войны, когда Россия в один миг закрыла свои рынки для украинских товаров.

- На что рассчитывали россияне? На то, что остановится производство и миллионы украинцев, оказавшись на улице, помогут россиянам изменить в Украине власть, - сказал он.

По его словам, украинская власть нашла адекватный ответ на эти вызовы в виде углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и украинские товары вышли на крупнейший рынок в мире – рынок Евросоюза. Так же Украина решила вопрос с поставками природного газа из Европы, когда Россия прекратила поставлять газ.

Глава государства подчеркнул, что сегодня уже есть основания для оптимистического прогноза на будущее.

- Мы не просто выжили, а мы возобновили производство, ориентируясь на европейские и мировые рынки. И сегодня создали мощный фундамент для того, чтобы обеспечить благосостояние граждан, - сказал он.

- Цифры макроэкономики на сегодняшний день ярко демонстрируют – худшее уже позади. У нас самые высокие за последние семь лет темпы роста экономики, самая низкая за пять лет инфляция. Восстановлены до довоенного уровня золотовалютные резервы, - отметил Петр Порошенко.

Он также подчеркнул, что растет количество новых предприятий, построенных в Украине.