Депутат горсовета Николаева Горбенко уходит с должности директора «ЭЛУ Автодорог» – будет работать на заводе «Океан»

Наталья Горбенко Депутат Николаевского городского совета от фракции Самопомощь Наталья Горбенко уходит с должности директора КП «ЭЛУ Автодорог».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в мэрии.

По словам собеседника издания, Наталья Горбенко отработает еще две недели в должности директора КП, после чего уйдет работать на руководящую должность на завод «Океан».

Отметим, что в 2016 году мэр Александр Сенкевич назначил свою соратницу по партии Наталью Горбенко на должность директора КП «ЭЛУ Автодорог».

Ранее, мэр Александр Сенкевич вручил Наталье Горбенко награду в конкурсе «Лучший предприниматель года в сфере коммунальных услуг».

Напомним, что 3 декабря, имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен. Владельцем имущественного комплекса завода стало ООО «Торговый дом «АННОНА». Директор этой фирмы - Игорь Волошин, который возглавлял комитет кредиторов ПАО НСЗ «Океан». Стоит отметить, что ООО «Торговый дом «АННОНА» связывают с николаевским бизнесменом, бывшим начальником Николаевского морпорта, а ныне главой наблюдательного совета ООО «Компания «Український будівельник» Василием Капациной.