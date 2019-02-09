В Киеве проходит Всеукраинский общественный форум «Открытый диалог» в поддержку Президента Порошенко ОНЛАЙН

В субботу, 9 февраля, в Киеве в Дворце спорта проходит Всеукраинский общественный форум с участием Президента Украины Порошенка «Открытый диалог».

Трансляцию ведет 5-й канал.

На форму присутствует партийный актив БПП, а также сторонники действующего Президента Украины и агитаторы. Публично со сцены его уже поддержали режиссер Ахтем Сеитаблаев, киноактрисы Ада Роговцева и Ирма Витовская, а также поет Дмитрий Павлычко, который выступил с критикой Владимира Зеленского, назвав его клоуном и сравнив с римским императором Нероном.

Выступление группы "Тик". Фото: Украинская правда Зал Дворца спорта заполнен на 90% Ада Роговцева

Мероприятие проводит ведущий Евровидения Тимур Мирошниченко. Открывало мероприятие выступление группы "Тик". Также уже выступили глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов, который назвал Порошенко не просто президентом, а «лидером нации» и народный депутат Сергей Березенко.

В зале присутствует в том числе николаевский нардеп Александр Жолобецкий

После слово взял сам Президент Петр Порошенко. Ожидается, что он представит свою предвыборную программу.

Стоит отметить, что по информации Podrоbnosti.mk.ua на форуме был замечен мэр Николаева Александр Сенкевич. В холле Дворца Спорта мэр Александр Сенкевич пообщался с журналистами в прямом эфире, и рассказал о работе властей за последние 4 года.