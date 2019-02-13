На дне Тихого океана нашли американский авианосец «Хорнет», который затонул во время битвы в 1942 году

Исследовательское судно Petrel основателя Microsoft Пола Аллена обнаружило возле Соломоновых островов затонувший в 1942 году авианосец USS Hornet.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на сайт Пола Аллена.

«Хорнет» сыграл ключевую роль в некоторых важнейших морских битвах Второй мировой войны, включая рейд Дулиттла и битву за Мидуэй. Именно с палубы «Хорнета» подполковник американской армии Джеймс Дулиттл совершил первую воздушную атаку на Японию, включая Токио. Авианосец был потоплен во время боя у островов Санта-Крус в 1942 году после скоординированной атаки японских пикирующих бомбардировщиков и самолетов-торпедоносцев и, в конечном итоге, торпед от двух японских эсминцев.

Останки корабля USS Hornet были обнаружены в конце января 2019 года на глубине 5330 метров. Корабль покоится на дне южной части Тихого океана.

Обломки обнаружил автономный аппарат, используя сонар. Затем с помощью видеозаписи исследователи убедились, что это действительно «Хорнет».

Во время этой же экспедиции был найден японский линкор «Хиеи», который был частью эскорта авианосцев во время атаки на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Он также был потоплен в 1942 году у Соломоновых островов.

Судно Petrel за последние несколько лет обнаружило большое количество потерпевших крушение кораблей времен Второй мировой войны - американских, британских, итальянских, японских. В марте 2018 года года он обнаружил американский авианосец USS Lexington, в августе 2017 года - американский крейсер Indianapolis.